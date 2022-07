LIVE Superbike, GP Repubbica Ceca in DIRETTA: superpole e gara-1 in tempo reale. Si accende la sfida mondiale (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP Repubblica Ceca – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole e della race-1 del Gran Premo della Repubblica Ceca, sesta competizione del mondiale Superbike 2022. La battaglia è assicurata in quel di Most, round che si prospetta oltremodo interessante dopo le emozioni che abbiamo vissuto in quel di Donington Park (Regno Unito). Regna l’incertezza alla vigilia della manifestazione Ceca, confermata nel calendario dopo il debutto della passata stagione. Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) detta il passo nella classifica generale con 246 punti contro i 229 del britannico Jonathan Rea (Kawasaki), ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP Repubblica– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladellae della race-1 del Gran Premo della Repubblica, sesta competizione del2022. La battaglia è assicurata in quel di Most, round che si prospetta oltremodo interessante dopo le emozioni che abbiamo vissuto in quel di Donington Park (Regno Unito). Regna l’incertezza alla vigilia della manifestazione, confermata nel calendario dopo il debutto della passata stagione. Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) detta il passo nella classifica generale con 246 punti contro i 229 del britannico Jonathan Rea (Kawasaki), ...

gponedotcom : Seconda e ultima sessione di libere del venerdì sul tracciato ceco dopo una mattinata incandescente con il testa a… - gponedotcom : Fuoco alle polveri sul tracciato ceco con il primo turno di libere: per Bautista è la prima volta con la Ducati sul… - infoitsport : SKY SPORT - F1, Superbike, Indycar, Formula E e GTWC live su Sky e in streaming su NOW - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY SPORT - F1, Superbike, Indycar, Formula E e GTWC live su Sky e in streaming su NOW - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY SPORT - F1, Superbike, Indycar, Formula E e GTWC live su Sky e in streaming su NOW -