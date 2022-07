LIVE Superbike, GP Repubbica Ceca in DIRETTA: inizia la superpole! Bautista sfida Rea e Razgatl?o?lu (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti sono entrati subito in pista per il primo tentativo contro il cronometro. 11.10 Bandiera verde! Scatta la supepole del GP della Repubblica Ceca. 11.07 Toprak Razgatl?o?lu è stato oltremodo competitivo nelle libere di ieri, mentre Alvaro Bautista ha dato spettacolo nella FP3 di questa mattina. Il bagnato è stato protagonista nella FP3, una condizione differente rispetto a ieri. 11.05 Most Autodrome è un tracciato che è stato usato prevalentemente dalle auto durante la sua storia. Anche i camion hanno regalato emozioni nella pista Ceca che non ha nulla di paragonabile con Brno, impianto che a più riprese ha accolto il Motomondiale. 11.02 La classifica della FP3 di questa mattina: 1 19 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti sono entrati subito in pista per il primo tentativo contro il cronometro. 11.10 Bandiera verde! Scatta la supepole del GP della Repubblica. 11.07 Toprak Razgatl?o?lu è stato oltremodo competitivo nelle libere di ieri, mentre Alvaroha dato spettacolo nella FP3 di questa mattina. Il bagnato è stato protagonista nella FP3, una condizione differente rispetto a ieri. 11.05 Most Autodrome è un tracciato che è stato usato prevalentemente dalle auto durante la sua storia. Anche i camion hanno regalato emozioni nella pistache non ha nulla di paragonabile con Brno, impianto che a più riprese ha accolto il Motomondiale. 11.02 La classifica della FP3 di questa mattina: 1 19 A. ...

gponedotcom : Si preannuncia una sfida incandescente tra Toprak, Rea e Alvaro per la caccia alla pole sul tracciato ceco con il m… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubbica Ceca in DIRETTA: superpole e gara-1 in tempo reale. Si accende la sfida mondiale -… - gponedotcom : Seconda e ultima sessione di libere del venerdì sul tracciato ceco dopo una mattinata incandescente con il testa a… - gponedotcom : Fuoco alle polveri sul tracciato ceco con il primo turno di libere: per Bautista è la prima volta con la Ducati sul… - infoitsport : SKY SPORT - F1, Superbike, Indycar, Formula E e GTWC live su Sky e in streaming su NOW -