LIVE – Sinner-Agamenone 6-1 0-0 | semifinale Atp Umago 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Agamenone, incontro valevole per il penultimo atto del torneo Atp 250 di Umago 2022. Derby inedito tra l'altoatesino, alla prima semifinale stagionale, ed il qualificato italo-argentino, alla prima semifinale della carriera alla seconda partecipazione nel tabellone principale di un evento del circuito maggiore. I pronostici sono tutti dalla parte di Jannik, che ha ben impressionato nel corso delle sue prime due uscite sul rosso croato. Impossibile però dare Franco totalmente per spacciato. Durante la settimana, infatti, ha perennemente ribaltato il pronostico. Sorprendenti soprattutto i due successi ottenuti rispettivamente contro il serbo Djere e l'argentino Baez, dove in entrambi i casi è riuscito ...

