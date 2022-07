LIVE Paolini-Garcia, WTA Varsavia in DIRETTA: la toscana vuole la Finale nel secondo match dalle 10.00 (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della seconda semiFinale del torneo WTA 250 di Varsavia tra Jasmine Paolini e la francese Caroline Garcia. Quello che si giocherà sulla terra rossa polacca sarà il terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la transalpina che non ha ancora perso un set dopo le vittorie maturate agli US Open 2020 e nel torneo di Losanna di poche settimane fa. Paolini, ventiseienne di Bagni di Lucca, è alla seconda semiFinale consecutiva dopo quella raggiunta a Palermo pochi giorni fa. La toscana, nel percorso sino al penultimo atto della kermesse polacca, ha sconfitto in due set all’esordio la macedone Kovinic, per poi ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta della seconda semidel torneo WTA 250 ditra Jasminee la francese Caroline. Quello che si giocherà sulla terra rossa polacca sarà il terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la transalpina che non ha ancora perso un set dopo le vittorie maturate agli US Open 2020 e nel torneo di Losanna di poche settimane fa., ventiseienne di Bagni di Lucca, è alla seconda semiconsecutiva dopo quella raggiunta a Palermo pochi giorni fa. La, nel percorso sino al penultimo atto della kermesse polacca, ha sconfitto in due set all’esordio la macedone Kovinic, per poi ...

livetennisit : WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini a Varsavia (LIVE) - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Varsavia E' #semifinale per Jasmine #Paolini, che supera in rimonta la svizzera… - TuttocalcioS : A TUTTO JAS! Jasmine #Paolini ???? non si ferma più e batte Viktorija Golubic ???? al #PolandOpen 1-6 6-2 6-2, conquist… - zazoomblog : LIVE – Paolini-Golubic 1-6 2-1 quarti di finale Wta Varsavia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Paolini-Golubic #quarti… - Krizzybet : ??Live Paolini 2,32 2%?? #TeamParieur -