LIVE – Monza-Novara 1-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 30 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Monza-Novara, amichevole precampionato 2022. I biancorossi guidati da Giovanni Stroppa proseguono i loro test in vista della prima storica stagione in Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Torino. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 17:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Monza-Novara 1-0 (7? Ciurria) 7?- GOOL Monza!!! Ciurria approfitta di un grande errore difensivo del Novara, e a porta vuota insacca la rete del vantaggio. 1?- Inizia il match ORE 17:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla DIRETTA testuale di ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Latestuale di. I biancorossi guidati da Giovanni Stroppa proseguono i loro test in vista della prima storica stagione in Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Torino. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 17:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (7? Ciurria) 7?- GOOL!!! Ciurria approfitta di un grande errore difensivo del, e a porta vuota insacca la rete del vantaggio. 1?- Inizia il match ORE 17:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di ...

ICDb_tv : RT @tvdellosport: ???? IL MONZA SU SPORTITALIA Nuovo test per il Monza di Berlusconi e Galliani: alle 17.30, in diretta su Sportitalia, la… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Doppio colpo per la Salernitana: Pirola - Kastanos. Monza su Samir - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Doppio colpo per la Salernitana: Pirola - Kastanos. Monza su Samir - La Gazzetta dello Sport - tvdellosport : ???? IL MONZA SU SPORTITALIA Nuovo test per il Monza di Berlusconi e Galliani: alle 17.30, in diretta su Sportital… - Fantacalciok : Amichevole, Monza - Novara: diretta live e risultato in tempo reale -