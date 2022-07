LIVE – Liverpool-Manchester City 1-0, Community Shield 2022 (DIRETTA) (Di sabato 30 luglio 2022) La DIRETTA testuale di LIVErpool-Manchester City, match valevole per il Community Shield 2022. I campioni d’Inghilterra guidati da Pep Guardiola sfidano i Reds di Jurgen Klopp nella partita che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA LIVErpool-Manchester City 1-0 (21? Alexander-Arnold) 45? – Si chiude qui il primo tempo. Squadre nello spogliatoio sull’1-0. 40? – Colpo di testa di Mahrez servito da Haaland. Attento Adrian però che para. 27? – Prova a rispondere il City, non incisivo però. 21? – La sblocca ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Latestuale dirpool-, match valevole per il. I campioni d’Inghilterra guidati da Pep Guardiola sfidano i Reds di Jurgen Klopp nella partita che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LArpool-1-0 (21? Alexander-Arnold) 45? – Si chiude qui il primo tempo. Squadre nello spogliatoio sull’1-0. 40? – Colpo di testa di Mahrez servito da Haaland. Attento Adrian però che para. 27? – Prova a rispondere il, non incisivo però. 21? – La sblocca ...

Livespo70847601 : ??Live Streaming #LIVMCI #CommunityShield #LFC #LiverpoolFC #ManCity #ManchesterCity ??English FA Community Shield… - calciomercatoit : ?? 45' Finisce il primo tempo! 'Reds' in vantaggio con merito, tanti errori per #Haaland all'esordio. ???… - calciomercatoit : ?? 21' GOOOOLLLLL DEL LIVERPOOL! #AlexanderArnold sblocca la #CommunityShield con una conclusione deviata. Vantaggi… - ukcalcio : Ne parleremo tra poco più di 20 minuti nella live su twitter. Liverpool in vantaggio! - sportli26181512 : Liverpool-Manchester City 0-0, risultato in diretta LIVE del Community Shield: Dopo la super sfida e gli incroci de… -