LIVE Italia-Turchia volley femminile, Finale EYOF in DIRETTA: Ituma e le azzurrine puntano al titolo! Comincia il riscaldamento (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:39 Sta per Cominciare il riscaldamento, le azzurre sono in casacca bianca, le turche in casacca rossa. 15:35 Dopo un grande break la Polonia si porta a casa la partita conquistando la medaglia di bronzo! Applaudono le azzurre già schierate e pronte ad entrare in campo. 15:32 Che partita che stanno disputando Serbia e Polonia. Le serbe per l’ennesima volta riacciuffano il risultato e pareggiano i conti. 11-11 al tie break 15:28 Allunga la Polonia! Adesso è a+3 (10-7) 15:26 Al momento 7-6 Polonia nel corso del tie-break. 15:14 Ci toccherà aspettare ancora! La Serbia porta la partita al tie-break pareggiando i conti. 2-2 tra Serbia e Polonia 15:10 Pareggio tra Serbia e Polonia sul 21-21 al quarto set. 14:58 La Finale partirà con un ritardo significativo. In questo momento infatti si ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:39 Sta perre il, le azzurre sono in casacca bianca, le turche in casacca rossa. 15:35 Dopo un grande break la Polonia si porta a casa la partita conquistando la medaglia di bronzo! Applaudono le azzurre già schierate e pronte ad entrare in campo. 15:32 Che partita che stanno disputando Serbia e Polonia. Le serbe per l’ennesima volta riacciuffano il risultato e pareggiano i conti. 11-11 al tie break 15:28 Allunga la Polonia! Adesso è a+3 (10-7) 15:26 Al momento 7-6 Polonia nel corso del tie-break. 15:14 Ci toccherà aspettare ancora! La Serbia porta la partita al tie-break pareggiando i conti. 2-2 tra Serbia e Polonia 15:10 Pareggio tra Serbia e Polonia sul 21-21 al quarto set. 14:58 Lapartirà con un ritardo significativo. In questo momento infatti si ...

