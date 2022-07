LIVE Italia-Turchia 2-1 volley femminile, Finale EYOF in DIRETTA: le turche riaprono la gara (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA I problemi persistono, siamo comunque in grado di dirvi che la Turchia ha vinto il terzo set. Italia-Turchia 2-1. Abbiamo un problema di collegamento con il campo, speriamo di ripristinarlo al più presto 18-19 Grande schiacciata di Odzemir 18-18 L’arbitro fischia, invasione 17-18 Ancora out l’offensiva di Ituma 17-17 Modesti pareggia i conti 16-17 Dentro per un nulla l’attacco della Turchia 16-16 VISCIONI pareggia i conti in schiacciata 15-16 Out di Ituma 15-15 Lo scambio corto premia la Turchia 15-14 Giuliani missile centrale!!!! 14-14 Muro della Turchia 14-13 ANCORA ITUMAAAAAA in schiacciata! Che giocatrice meravigliosa 13-13 Errore in difesa, di nuovo parità 13-12 Rete di Ituma al serviio. Peccato. 13-11 AUMENTANO I GIRI LE ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI problemi persistono, siamo comunque in grado di dirvi che laha vinto il terzo set.2-1. Abbiamo un problema di collegamento con il campo, speriamo di ripristinarlo al più presto 18-19 Grande schiacciata di Odzemir 18-18 L’arbitro fischia, invasione 17-18 Ancora out l’offensiva di Ituma 17-17 Modesti pareggia i conti 16-17 Dentro per un nulla l’attacco della16-16 VISCIONI pareggia i conti in schiacciata 15-16 Out di Ituma 15-15 Lo scambio corto premia la15-14 Giuliani missile centrale!!!! 14-14 Muro della14-13 ANCORA ITUMAAAAAA in schiacciata! Che giocatrice meravigliosa 13-13 Errore in difesa, di nuovo parità 13-12 Rete di Ituma al serviio. Peccato. 13-11 AUMENTANO I GIRI LE ...

