LIVE Italia-Turchia 1-0 volley femminile, Finale EYOF in DIRETTA: azzurre straripanti nel primo set, turche annichilite (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9-10 Rete di Acciarri al servizio 9-9 Pallonetto azzurro di Giuliani 8-9 Out al servizio turco 7-9 Muro turco vincente 7-8 Bordata di Yesilirmak 7-7 Diagonale vincente turca 7-6 Pallonetto di Passaro! 6-6 ITUMAAAAAAA schiacciaaaaa 5-6 Acciarri in schiacciata 4-6 Dentro il colpo dell’Italia 3-6 Ituma out 3-5 Rete dell’Italia in ricezione 3-4 Errore di Viscioni in ricezione 3-3 Missile della Turchia in schiacciata di Durgun 3-2 Rete Turchia al servizio 2-2 Trova il punto la Turchia, qualche azzurra ha toccato 2-1 MURO azzurro vincente 1-1 Giuliani in schiacciata 0-1 Out di Modesti INIZIO SECONDO SET 25-12 Punto in pallonetto targato Italia! Il primo set è tinto d’azzurro. Italia STRARIPANTE in questo ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-10 Rete di Acciarri al servizio 9-9 Pallonetto azzurro di Giuliani 8-9 Out al servizio turco 7-9 Muro turco vincente 7-8 Bordata di Yesilirmak 7-7 Diagonale vincente turca 7-6 Pallonetto di Passaro! 6-6 ITUMAAAAAAA schiacciaaaaa 5-6 Acciarri in schiacciata 4-6 Dentro il colpo dell’3-6 Ituma out 3-5 Rete dell’in ricezione 3-4 Errore di Viscioni in ricezione 3-3 Missile dellain schiacciata di Durgun 3-2 Reteal servizio 2-2 Trova il punto la, qualche azzurra ha toccato 2-1 MURO azzurro vincente 1-1 Giuliani in schiacciata 0-1 Out di Modesti INIZIO SECONDO SET 25-12 Punto in pallonetto targato! Ilset è tinto d’azzurro.STRARIPANTE in questo ...

