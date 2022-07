LIVE Italia-Bulgaria volley, Finale EYOF in DIRETTA: gli azzurri puntano all’oro! Si inizia in ritardo (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: In corso di svolgimento la Finale per il terzo posto e dunque tempi allungati per l’inizio del match. La Repubblica ceca è in vantaggio 2-1 sulla Turchia 14.53: Ieri in semiFinale l’Italia ha superato 3-0 la Turchia con una prestazione di altissimo spessore. Bovolenta e Porro i migliori realizzatori della squadra azzurra fino a questo momento. 14.48: La formazione azzurra fino a questo momento non ha perso neppure un set nel torneo in Repubblica Ceca. Nel girone preliminare ha sconfitto 3-0 la Slovacchia, la Germania e la Bulgaria 14.44: E’ l’atto conclusivo dell’evento Multisport giovanile che vede al via le Nazionali under 20 maschili. 14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55: In corso di svolgimento laper il terzo posto e dunque tempi allungati per l’inizio del match. La Repubblica ceca è in vantaggio 2-1 sulla Turchia 14.53: Ieri in semil’ha superato 3-0 la Turchia con una prestazione di altissimo spessore. Bovolenta e Porro i migliori realizzatori della squadra azzurra fino a questo momento. 14.48: La formazione azzurra fino a questo momento non ha perso neppure un set nel torneo in Repubblica Ceca. Nel girone preliminare ha sconfitto 3-0 la Slovacchia, la Germania e la14.44: E’ l’atto conclusivo dell’evento Multisport giovanile che vede al via le Nazionali under 20 maschili. 14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla...

