LIVE Italia-Bulgaria 3-0 volley, Finale EYOF in DIRETTA: Porro trascina gli azzurri al trionfo in tre set! (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime sfide di volley internazionale. Grazie per averci seguito e buona serata 17.04: Prosegue l'estate d'oro dell'Italia che porta a casa un altro grande successo con la Nazionale Under 20 maschile 17.03: E' stato Luca Porro il trascinatore degli azzurri: continuità, efficacia e potenza in attacco e bene anche il difesa lo schiacciatore azzurro. Dopo un grande torneo, invece, non è riuscito a mantenere i suoi livelli abituali Bovolenta che ha incontrato grandi difficoltà ma ha avuto il merito di chiudere il match con l'attacco del 25-23 17.01: Zero set persi per gli azzurri in tutto il torneo, un vero e proprio trionfo quello ...

