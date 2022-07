LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA | si stacca Tadej Pogacar!

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 SiPogacar che non vuole più combattere nella corsa odierna. Lo sloveno ha lavorato per Almeida e poi si è sfilato. 15.50 Quest’oggi rientra anche Jai Hindley dopo lo splendido successo al Giro d’Italia. 15.48 Estreme difficoltà anche per Simon Geschke. 15.46 Ripresi tutti gli attaccanti, adesso il gruppo è compatto. 15.43 Torna davanti la Quick-Step con Remco Evenepoel in quarta posizione in gruppo. 15.41 Accelerata nettissima di Jan Polanc in testa al gruppo perPogacar. Un’altra carta che la UAE può giocarsi è quella di Joao Almeida. 15.39 Sisulle prime rampe della salita Maximilian Schachmann che non è uscito benissimo dal Tour de France. 15.37 Anche Sanchez e Cabedo sino: rimangono ...