LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: passerella verso il traguardo per Evenepoel (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Mollema è rientrato su Rodriguez, dietro a Sivakov e Benoot. 17.08 Non si prende nessun rischio in discesa Remco Evenepoel verso San Sebastian: il fuoriclasse fiammingo si può godere gli ultimi chilometri. 17.07 Benoot quindi ha staccato Mollema e Yates. 17.06 Si stacca anche Mollema: i distacchi da Evenepoel sono biblici. 17.04 Termina lo strappo di Murgil per Evenepoel: adesso sarà una passerella verso il traguardo. 17.03 1’50” il vantaggio di Remco Evenepoel che ha fatto il vuoto. Nessuno tiene a bada il belga. 17.02 Si stacca Yates da Mollema e Benoot e perde contatto anche Rodruiguez da Sivakov. 17.01 Il terzetto di Simon Yates è a 2’25” dalla testa ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 Mollema è rientrato su Rodriguez, dietro a Sivakov e Benoot. 17.08 Non si prende nessun rischio in discesa RemcoSan: il fuoriclasse fiammingo si può godere gli ultimi chilometri. 17.07 Benoot quindi ha staccato Mollema e Yates. 17.06 Si stacca anche Mollema: i distacchi dasono biblici. 17.04 Termina lo strappo di Murgil per: adesso sarà unail. 17.03 1’50” il vantaggio di Remcoche ha fatto il vuoto. Nessuno tiene a bada il belga. 17.02 Si stacca Yates da Mollema e Benoot e perde contatto anche Rodruiguez da Sivakov. 17.01 Il terzetto di Simon Yates è a 2’25” dalla testa ...

