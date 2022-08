Licia Ronzulli: 'Forza Italia è il Ppe. Siamo il partito della Ue. Chi se ne va tradisce' (Di sabato 30 luglio 2022) Gelmini e Carfagna in Azione, Calenda: "Da noi la parte migliore di Forza Italia" Roma, 30 luglio 2022 - Licia Ronzulli non ha dubbi: la battaglia politica per il 25 settembre non ammette paure o ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Gelmini e Carfagna in Azione, Calenda: "Da noi la parte migliore di" Roma, 30 luglio 2022 -non ha dubbi: la battaglia politica per il 25 settembre non ammette paure o ...

Avrejnvfe : @LiciaRonzulli Dopo la balla della Ronzulli portavoce dei valori cattolici, ora la balla della governabilità. Forse… - nucciogatto : @marcoplatto @LiciaRonzulli @berlusconi @forza_italia @zona_bianca Licia Ronzulli @LiciaRonzulli È sceso in campo,… - christianmereu8 : @actiondoggo A Licia Ronzulli non piace questo sondaggio ?? - CaioGCM : RT @Fiammailmionome: Ma di una che passa dal centro destra alla sinistra come la Lorenzin.... Come fate a fidarvi??? Ogni volta che la vedo… - Beppe76497565 : RT @Fiammailmionome: Ma di una che passa dal centro destra alla sinistra come la Lorenzin.... Come fate a fidarvi??? Ogni volta che la vedo… -