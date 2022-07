L’ex GF VIP Cecilia Capriotti | lei corre | loro ballano | “Turismo impennato del 300%”

Leggi su newstv

(Di sabato 30 luglio 2022)partecipante a Miss Italia nonché connte di reality continua ad essere seguitissima sui social. Guardando i suoi post non si fa fatica a capire il perché.(web source)Il tempo passa, ma non sempre la beltà cancella e questo appare evidente per alcune persone, tra cui la sempre affascinante, ex Miss Italia di discreto successo, con un seguito sui social che supera i 500 mila followers. Popolarità del tutto meritata a quanto è possibile vedere sndo le immagini. Il concorso come punto di partenza Come accade a molte ragazze che non hanno la fortuna di essere nate e cresciute in città che offrono numerose possibilità,, nata in provincia, ad Ascoli Piceno nelle Marche, inizia la sua carriera ...