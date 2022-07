Letta torna sulla proposta della dote ai 18enni: «Sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari» (Di sabato 30 luglio 2022) Durante il suo collegamento con il Tg2, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta è tornato su una proposta che aveva presentato già negli scorsi anni: la dote ai 18enni. La proposta prevede l’assegnazione di un piccolo capitale a tutti i ragazzi che compiono 18 anni, soldi da usare in formazione, alloggio o per avviare un’impresa. Il tesoretto dovrebbe essere intorno ai 10 mila euro. Il finanziamento, secondo Letta, dovrebbe arrivare dai patrimoni più grandi: «Noi la porteremo avanti e Sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari, è giusto che uno che ha un patrimonio così lasci qualcosa alla ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Durante il suo collegamento con il Tg2, il segretario del Partito Democratico Enricoto su unache aveva presentato già negli scorsi anni: laai. Laprevede l’assegnazione di un piccolo capitale a tutti i ragazzi che compiono 18 anni, soldi da usare in formazione, alloggio o per avviare un’impresa. Il tesoretto dovrebbe essere intorno ai 10 mila euro. Il finanziamento, secondo, dovrebbe arrivare daipiù grandi: «Noi la porteremo avanti econ ladiper i, è giusto che uno che ha uno così lasci qualcosa alla ...

