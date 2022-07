Letta rifà le liste alla Bersani | ma ignora che la vera novità è al centro

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 luglio 2022) «Oggi Articolo Uno e il Partito Socialista hanno formalizzato l’adesione al progetto di lista comune “Italia democratica e progressista”. Buone notizie per chi crede che il 25 settembre dobbiamo e possiamo vincere. Insieme per dare al nostro Paese un futuro migliore». Corsi e ricorsi della storia. La nascita della lista Idp è stato dato da Enricoesattamente 10 anni dopo la formazione della lista “Italia bene comune”, che vedeva insieme il Pd di Pier Luigi, i socialisti di Riccardo Nencini (che c’è ancora anche se il segretario socialista si chiama Enzo Maraio) e Sel di Nichi Vendola, di cui Articolo Uno di Roberto Speranza è una filiazione. Oggi @articoloUnoMDP e il @PartSocialista hanno formalizzato l’adesione al progetto di lista comune “Italia democratica e progressista”. Buone notizie per chi crede che il #25settembre dobbiamo e ...