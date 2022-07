Letta: "Coalizione in pochi giorni". Meloni: "Noi atlantisti". Parte la sfida elettorale (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - La costruzione dell'alleanza di centro sinistra è "Molto avanzata". Lo dice Enrico Letta in una intervista al tg5. "Per noi ci vorrà un po' più di tempo che per il centrodestra: Il centrodestra è stato rapidissimo, Forza Italia e la Lega si sono consegnati a Meloni e non c'è stata partita. La discussione tra di noi è giusto che ci sia, durerà ancora pochi giorni", ha aggiunto il leader dem. Su Renzi e Calenda, invece, ha sottolineato: "Sono nostri interlocutori, ci stiamo discutendo. La legge elettorale obbliga ad alleanze elettorali, poi ognuno è responsabile del suo programma. Noi lanceremo una lista che si chiamerà democratici e progressisti che avrà il suo programma e poi procederemo con le alleanze. Non sarà una alleanza solo su base elettorale, sarà forte e io sono ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - La costruzione dell'alleanza di centro sinistra è "Molto avanzata". Lo dice Enricoin una intervista al tg5. "Per noi ci vorrà un po' più di tempo che per il centrodestra: Il centrodestra è stato rapidissimo, Forza Italia e la Lega si sono consegnati ae non c'è stata partita. La discussione tra di noi è giusto che ci sia, durerà ancora", ha aggiunto il leader dem. Su Renzi e Calenda, invece, ha sottolineato: "Sono nostri interlocutori, ci stiamo discutendo. La leggeobbliga ad alleanze elettorali, poi ognuno è responsabile del suo programma. Noi lanceremo una lista che si chiamerà democratici e progressisti che avrà il suo programma e poi procederemo con le alleanze. Non sarà una alleanza solo su base, sarà forte e io sono ...

