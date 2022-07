L’emergenza climatica c’è già, ma i governi sono riluttanti a dichiararla: non è casuale (Di sabato 30 luglio 2022) La recente ondata di calore che ha attraversato l’Europa occidentale non è stata l’unica e, ormai lo sappiamo, non sarà l’ultima. Contemporaneamente, la condizione siccitosa in cui si trova il Nord Italia si è manifestata anche nel “southwest” americano (California, Arizona, Texas), dove il Lago Mead ha raggiunto livelli critici. I bacini fluviali dei vicini francesi hanno raggiunto temperature tali da non poter permettere il raffreddamento delle numerose centrali nucleari, costringendole a dimezzare la produzione energetica per la stagione. È evidente a tutti i cittadini che questi scenari siano quanto di più vicino alla parola “emergenza” si possa pensare. Eppure i governi degli Stati afflitti sono ancora recalcitranti dal dichiarare formalmente L’emergenza climatica e ancor più nell’attuare provvedimenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) La recente ondata di calore che ha attraversato l’Europa occidentale non è stata l’unica e, ormai lo sappiamo, non sarà l’ultima. Contemporaneamente, la condizione siccitosa in cui si trova il Nord Italia si è manifestata anche nel “southwest” americano (California, Arizona, Texas), dove il Lago Mead ha raggiunto livelli critici. I bacini fluviali dei vicini francesi hanno raggiunto temperature tali da non poter permettere il raffreddamento delle numerose centrali nucleari, costringendole a dimezzare la produzione energetica per la stagione. È evidente a tutti i cittadini che questi scenari siano quanto di più vicino alla parola “emergenza” si possa pensare. Eppure idegli Stati afflittiancora recalcitranti dal dichiarare formalmentee ancor più nell’attuare provvedimenti e ...

