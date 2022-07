Le elezioni viste dai ragazzi del Climate camp: “Il nostro voto? Va conquistato. Studieremo i programmi, non basta più fingere di ascoltarci” (Di sabato 30 luglio 2022) “Il tema ambientale non solo non è stato affrontato in Parlamento, ma neanche in campagna elettorale”. A due mesi dalle elezioni politiche, tra le attiviste e gli attivisti ambientali che si sono ritrovati a Torino al Climate Social camp la fiducia nelle forze politiche sembra essere molto bassa. “Il panorama è molto triste – commenta Sergio – sia a destra sia al centro se si pensa all’indignazione di Draghi nei confronti chi ha osato criticare il rigassificatore di Piombino”. E a sinistra? L’unico leader nazionale che si è visto al campeggio è stato il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Ma siamo consapevoli che le forze politiche possono dire quello che vogliono, ma poi fanno alleanze e devono scendere a compromessi – spiega una delle portavoce italiana Martina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) “Il tema ambientale non solo non è stato affrontato in Parlamento, ma neanche inagna elettorale”. A due mesi dallepolitiche, tra le attie gli attivisti ambientali che si sono ritrovati a Torino alSocialla fiducia nelle forze politiche sembra essere molto bassa. “Il panorama è molto triste – commenta Sergio – sia a destra sia al centro se si pensa all’indignazione di Draghi nei confronti chi ha osato criticare il rigassificatore di Piombino”. E a sinistra? L’unico leader nazionale che si è visto aleggio è stato il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Ma siamo consapevoli che le forze politiche possono dire quello che vogliono, ma poi fanno alleanze e devono scendere a compromessi – spiega una delle portavoce italiana Martina ...

