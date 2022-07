“Le colpe di Meloni”. Fino a dove si spinge Giannini sul dossier russo, parole inquietanti (Di sabato 30 luglio 2022) "Ombre russe sulla Lega per far cadere il governo Draghi? Meloni si è smarcata". In questi giorni, La Stampa ha fatto lo scoop su una presunta richiesta di Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell'ambasciata russa” in Italia ad Antonio Capuano, consigliere di Matteo Salvini, sull'intenzione dei ministri leghisti di rassegnare le dimissioni dal governo Draghi. Notizia bollata come fake news dalla Lega. Il direttore del quotidiano Massimo Giannini, ospite del talk politico In Onda su LA7, ha confermato l'esistenza di intercettazioni con dettagli specifici: “Per la prima volta sembra esserci un nesso causale tra la Lega e l'ambasciata russa e il risultato della caduta del governo Draghi di lì a poco. Il secondo aspetto è la reazione della Meloni ieri, ha colpito ieri”. Giannini ha scandito queste ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) "Ombre russe sulla Lega per far cadere il governo Draghi?si è smarcata". In questi giorni, La Stampa ha fatto lo scoop su una presunta richiesta di Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell'ambasciata russa” in Italia ad Antonio Capuano, consigliere di Matteo Salvini, sull'intenzione dei ministri leghisti di rassegnare le dimissioni dal governo Draghi. Notizia bollata come fake news dalla Lega. Il direttore del quotidiano Massimo, ospite del talk politico In Onda su LA7, ha confermato l'esistenza di intercettazioni con dettagli specifici: “Per la prima volta sembra esserci un nesso causale tra la Lega e l'ambasciata russa e il risultato della caduta del governo Draghi di lì a poco. Il secondo aspetto è la reazione dellaieri, ha colpito ieri”.ha scandito queste ...

