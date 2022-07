"L'auto sui tavolini del ristorante. E dopo lo schianto...": l'incidente, terrore per Travaglio (Di sabato 30 luglio 2022) Marco Travaglio sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in zona Trastevere a Roma. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Leggo, ci sarebbe stato uno scontro fra due auto. Una di queste - la Smart - apparterrebbe al direttore del Fatto Quotidiano e pare arrivasse da via dei Genovesi. Mentre la seconda vettura coinvolta - una Bmw - sarebbe arrivata da via della Luce. Nessuna informazione sull'altro conducente. In ogni caso, non sono ancora chiare né la dinamica né le cause dell'incidente. Tutto sarebbe ancora da accertare. Alla fine però pare che la Smart di Marco Travaglio abbia terminato la sua corsa sui tavolini di un ristorante, sopra un marciapiede. Tanta la paura, sia per i passanti che si trovavano lì in quel momento sia per i due conducenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Marcosarebbe rimasto coinvolto in unin zona Trastevere a Roma. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Leggo, ci sarebbe stato uno scontro fra due. Una di queste - la Smart - apparterrebbe al direttore del Fatto Quotidiano e pare arrivasse da via dei Genovesi. Mentre la seconda vettura coinvolta - una Bmw - sarebbe arrivata da via della Luce. Nessuna informazione sull'altro conducente. In ogni caso, non sono ancora chiare né la dinamica né le cause dell'. Tutto sarebbe ancora da accertare. Alla fine però pare che la Smart di Marcoabbia terminato la sua corsa suidi un, sopra un marciapiede. Tanta la paura, sia per i passanti che si trovavano lì in quel momento sia per i due conducenti ...

