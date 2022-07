L’attaccante vuole il Napoli | manca poco per chiudere | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 luglio 2022) Ildopo gli adii di Dries Mertens e Lorenzo Insigne, cerca un attaccante per rinforzare il reparto offensivo; da tempo il ds Cristiano Giuntoli lavora per questo tipo di innesto ma ora sembra esser arrivati ad una conclusione. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Giacomo Raspadori avrebbe ufficialmente scelto ildel patron Aurelio De Laurentis. calciomercatoRaspadori Il giovane attaccante italianogiocare nel club campano nella prossima edizione di Serie A ed ilè pronto ad investire su di lui: è pronto un quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus. L’unico ostacolo tra le due parti si chiama Sassuolo, la società neroverde ha fissato il prezzo e non farà sconti, come già visto per altri calciatori, Raspadori è valutato 30 milioni di ...