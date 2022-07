L’appello di Zelensky: «Evacuate i civili dal Donetsk». E chiede nuove condanne per la Russia: «Deve essere riconosciuta come Stato terrorista» (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto di evacuare tutti i civili che si trovano ancora nella regione del Dontesk, uno dei territori che le truppe russe puntano ad occupare in modo definitivo: «È stata presa una decisione governativa sull’evacuazione obbligatoria della regione». L’evacuazione dei civili sarebbe in anticipo rispetto a quello che aveva detto nei giorni scorsi la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuck. La vice di Zelensky aveva parlato di un’evacuazione prima della stagione invernale che avrebbe coinvolto tra i 200 mila e i 220 mila civili ucraini, di questi 52 mila sarebbero bambini. Zelensky ha parlato anche dell’attacco al carcere di Olenivka, dove sono morti più di 50 prigionieri di guerra ucraini: «Saranno raccolte tutte le prove del ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha chiesto di evacuare tutti iche si trovano ancora nella regione del Dontesk, uno dei territori che le truppe russe puntano ad occupare in modo definitivo: «È stata presa una decisione governativa sull’evacuazione obbligatoria della regione». L’evacuazione deisarebbe in anticipo rispetto a quello che aveva detto nei giorni scorsi la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuck. La vice diaveva parlato di un’evacuazione prima della stagione invernale che avrebbe coinvolto tra i 200 mila e i 220 milaucraini, di questi 52 mila sarebbero bambini.ha parlato anche dell’attacco al carcere di Olenivka, dove sono morti più di 50 prigionieri di guerra ucraini: «Saranno raccolte tutte le prove del ...

Open_gol : Secondo le stime della vice prima ministra Iryna Vereshchuck, l'evacuazione dovrebbe coinvolgere tra le 200 mila e… - ggramaglia : RT @fattoquotidiano: Il presidente Zelensky assicura che l’Ucraina sarà ricordata come “uno Stato di vincitori” [Leggi di @ggramaglia] http… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il presidente Zelensky assicura che l’Ucraina sarà ricordata come “uno Stato di vincitori” [Leggi di @ggramaglia] http… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il presidente Zelensky assicura che l’Ucraina sarà ricordata come “uno Stato di vincitori” [Leggi di @ggramaglia] http… - fattoquotidiano : Il presidente Zelensky assicura che l’Ucraina sarà ricordata come “uno Stato di vincitori” [Leggi di @ggramaglia] -