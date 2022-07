Lampedusa, altri 6 sbarchi: hot spot migranti di nuovo al collasso (Di sabato 30 luglio 2022) commenta Lampedusa nuovamente al collasso dopo gli ultimi 6 barchini arrivati con 159 migranti a bordo. Salgono a 24 gli approdi nelle ultime 18 ore, con un totale di 932 migranti, tunisini per la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) commentanuovamente aldopo gli ultimi 6 barchini arrivati con 159a bordo. Salgono a 24 gli approdi nelle ultime 18 ore, con un totale di 932, tunisini per la ...

MediasetTgcom24 : Lampedusa, altri 6 sbarchi: hot spot migranti di nuovo al collasso #lampedusa #migranti - Agenzia_Ansa : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, altri sette arrivi in poche ore. Sono 1.871 le persone nell'hotspot dell'is… - fattoquotidiano : Migranti, l’europarlamentare Bartolo: “Salvini a Lampedusa? Il solito show elettorale sulla pelle di queste persone… - hele_fr : #Lampedusa Salgono a 24 gli approdi nelle ultime 18 ore, con un totale di 932 migranti, tunisini per la maggior par… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lampedusa, altri 6 sbarchi: hot spot migranti di nuovo al collasso #lampedusa #migranti -