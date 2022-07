Lady Diana, nuovi dettagli sulla sua vita infelice (Di sabato 30 luglio 2022) Stanno emergendo nuovi dettagli della vita infelice di Lady Diana con il trailer del documentario The Princess della HBO, diretto dal regista Ed Perkins. Sono presenti filmati d’archivio, tra audio e video, che mostrano la sua esistenza, narrano il suo percorso, dalla fama fino alla scomparsa prematura. Nonostante siano trascorsi venticinque anni da allora, la Principessa del Popolo non è mai stata dimenticata. L’anteprima del documentario è prevista per il 13 agosto. Lady Diana, il documentario The Princess narra la sua vita infelice Sono stati diretti tanti film sulla vita di Lady Diana. Abbiamo visto pellicole, documentari, serie TV. La narrazione ... Leggi su dilei (Di sabato 30 luglio 2022) Stanno emergendodelladicon il trailer del documentario The Princess della HBO, diretto dal regista Ed Perkins. Sono presenti filmati d’archivio, tra audio e video, che mostrano la sua esistenza, narrano il suo percorso, dalla fama fino alla scomparsa prematura. Nonostante siano trascorsi venticinque anni da allora, la Principessa del Popolo non è mai stata dimenticata. L’anteprima del documentario è prevista per il 13 agosto., il documentario The Princess narra la suaSono stati diretti tanti filmdi. Abbiamo visto pellicole, documentari, serie TV. La narrazione ...

