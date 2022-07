L’addio a Leonardo Muratovic, il 25enne accoltellato ad Anzio: “Sarai sempre nel nostro cuore” (Di sabato 30 luglio 2022) Si sono tenuti oggi i funerali di Leonardo Muratovic, il ragazzo di 25 anni che pochi giorni fa è stato ucciso a coltellate ad Anzio. C’era una folla di 1.500 persone. Tutte, tenevano in mano un palloncino celeste e una maglia con su scritto “Per noi non ci sono addii, dovunque tu sia Sarai sempre nel nostro cuore“. Così, per l’ultima volta, hanno cercato di dirgli addio. Leggi anche: Omicidio Anzio, le zone d’ombra e gli antecedenti. Nel locale: «Se arriva Leonardo Muratovic cacciatelo» I funerali 1.500 persone davanti la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. Lacrime, sconforto e un lungo silenzio straziante che ha dato spazio a un applauso, infinito, appena è uscita la bara bianca. “In questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Si sono tenuti oggi i funerali di, il ragazzo di 25 anni che pochi giorni fa è stato ucciso a coltellate ad. C’era una folla di 1.500 persone. Tutte, tenevano in mano un palloncino celeste e una maglia con su scritto “Per noi non ci sono addii, dovunque tu sianel“. Così, per l’ultima volta, hanno cercato di dirgli addio. Leggi anche: Omicidio, le zone d’ombra e gli antecedenti. Nel locale: «Se arrivacacciatelo» I funerali 1.500 persone davanti la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. Lacrime, sconforto e un lungo silenzio straziante che ha dato spazio a un applauso, infinito, appena è uscita la bara bianca. “In questa ...

