La Virtus Basket Pozzuoli presenta un nuovo giocatore

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Marco Cucco è undella. Classe 1994, può giocare sia nel ruolo di play che di guardia, la passata stagione ha militato con il Teramodove ha tirato con il 31% da tre, il 41% dal pitturato e il 78% ai liberi realizzando 321 punti. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Salerno prima, e della Juve Caserta poi, ha esordito nella Divisione Nazionale A con laSiena nella stagione 2010-2011. Nel corso della sua carriera ha, poi, vestito le casacche di Affrico Firenze, Olimpia Matera,Agropoli (con cui viene promosso in serie A2), Scafati, Bisceglie, Salerno, Porto Sant’Elpidio, Torrenovese e Catanzaro. Nel 2014 fu convocato da ...

puntomagazine : Marco Cucco, classe 1994 è in grado di giocare sia nel ruolo di play che di guardia. Ha militato nella Teramo Baske… - puntomagazine : La Virtus Basket Pozzuoli conferma nel ruolo di Centro anche per la prossima stagione Iba Koite Thiam. La scorsa st… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Virtus Pozzuoli, ingaggiato Marco Cucco - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Virtus Pozzuoli, ingaggiato Marco Cucco - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Virtus Pozzuoli, ingaggiato Marco Cucco -

Sportando

Il 27enne americano Semi Ojeleye firma per gli emiliani fino al 2024: ha giocato più di 300 partite in NBA, ultima stagione con i Los Angeles ...Manca un mese e qualche giorno alla palla a due dell'Europeo di pallacanestro, che avrà come ...l'impegno difensivo del giocatore dell'Olimpia a discapito della qualità di quello della... La Virtus Bologna punta Leo Menalo Marco Cucco è un nuovo giocatore della Virtus Basket Pozzuoli. Classe 1994, può giocare sia nel ruolo di play che di guardia, la passata stagione ha ...Marco Cucco è un nuovo giocatore della Virtus Basket Pozzuoli. Classe 1994, può giocare sia nel ruolo di play che di guardia, la passata stagione ha militato con il Teramo Basket dove ...