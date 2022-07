La vera storia (tutta italiana) del jeans: fustagno di Chieri, blu di Genova (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Dici jeans e pensi al sogno americano. Dai cercatori d’oro californiani nella seconda metà dell’ottocento fino alle prime icone mediatiche d’oltreoceano del secolo scorso (James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley). L’immaginario collettivo associa l’indumento informale per eccellenza agli Stati Uniti: niente di più sbagliato. O meglio, invece di cadere in facili fascinazioni esterofile vale pena ricordare che molto spesso noi italiani lo abbiamo fatto prima – e talvolta meglio – degli altri. La parola blue jeans sarebbe infatti una derivazione dal francese bleu de Genes. Semplicemente, blu di Genova. storia del jeans: il fustagno indaco di Chieri Torniamo quindi indietro nell’Europa mediterranea del XV secolo. Sul finire del medioevo due centri tessili – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Dicie pensi al sogno americano. Dai cercatori d’oro californiani nella seconda metà dell’ottocento fino alle prime icone mediatiche d’oltreoceano del secolo scorso (James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley). L’immaginario collettivo associa l’indumento informale per eccellenza agli Stati Uniti: niente di più sbagliato. O meglio, invece di cadere in facili fascinazioni esterofile vale pena ricordare che molto spesso noi italiani lo abbiamo fatto prima – e talvolta meglio – degli altri. La parola bluesarebbe infatti una derivazione dal francese bleu de Genes. Semplicemente, blu didel: ilindaco diTorniamo quindi indietro nell’Europa mediterranea del XV secolo. Sul finire del medioevo due centri tessili – ...

