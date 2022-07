La torta di yogurt e albicocche senza burro, impasto super veloce per un risultato goloso con solo 180 Kcal! (Di sabato 30 luglio 2022) La torta di yogurt e albicocche senza burro, facilissima e deliziosa. solo 180 Kcal! Siamo in piena stagione e le albicocche occhieggiano dal banco alimentare, pendono dai rami e ci invitano all’assaggio. Sono il frutto dell’estate per eccellenza e apportano una buona dose di betacarotene, utilissimo alla pelle e ad un’abbronzatura perfetta. Deliziose e golose, si prestano alla preparazione di meravigliose marmellate o di questa torta stratosferica. Cosa avrà di tanto speciale? A base di yogurt, vaniglia e frutta fresca, è invitante e golosa, ma apporta pochissime calorie. È ideale proprio ora che vogliamo sfoggiare una linea invidiabile sulla battigia, senza rinunciare ad un piccolo peccato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 luglio 2022) Ladi, facilissima e deliziosa.180Siamo in piena stagione e leocchieggiano dal banco alimentare, pendono dai rami e ci invitano all’assaggio. Sono il frutto dell’estate per eccellenza e apportano una buona dose di betacarotene, utilissimo alla pelle e ad un’abbronzatura perfetta. Deliziose e golose, si prestano alla preparazione di meravigliose marmellate o di questastratosferica. Cosa avrà di tanto speciale? A base di, vaniglia e frutta fresca, è invitante e golosa, ma apporta pochissime calorie. È ideale proprio ora che vogliamo sfoggiare una linea invidiabile sulla battigia,rinunciare ad un piccolo peccato di ...

