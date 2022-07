La terza vita di Michele Graglia, l’ultramaratoneta modello (Di sabato 30 luglio 2022) Nella prima vita Michele Graglia lavorava nell’export di fiori per l’azienda di famiglia a Taggia, a due passi da Sanremo. Nella seconda faceva il modello tra Miami, New York e Milano per alcuni tra i più importanti brand internazionali di moda e per le riviste più prestigiose. Ma è solo nella terza vita che ha trovato la felicità. Nella fatica. Da una decina d’anni è uno dei più forti ultramaratoneti italiani. Che, detta così, rende l’idea ma non troppo. Graglia ha attraversato di corsa due dei quattro deserti più estremi al mondo (l’Atacama e il Gobi), ha in programma di attraversare gli altri due (che, per rendere ancora meglio il concetto, si chiamano Antartide e Sahara) e ama correre in condizioni estreme, quando la fatica assume le sembianze nel diavolo tentatore ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Nella primalavorava nell’export di fiori per l’azienda di famiglia a Taggia, a due passi da Sanremo. Nella seconda faceva iltra Miami, New York e Milano per alcuni tra i più importanti brand internazionali di moda e per le riviste più prestigiose. Ma è solo nellache ha trovato la felicità. Nella fatica. Da una decina d’anni è uno dei più forti ultramaratoneti italiani. Che, detta così, rende l’idea ma non troppo.ha attraversato di corsa due dei quattro deserti più estremi al mondo (l’Atacama e il Gobi), ha in programma di attraversare gli altri due (che, per rendere ancora meglio il concetto, si chiamano Antartide e Sahara) e ama correre in condizioni estreme, quando la fatica assume le sembianze nel diavolo tentatore ...

ScaltritiLab : Non fu semplice trattarlo con quel primo “nuovo” farmaco. Oggi sta prendendo un paio di pastiglie al giorno di un i… - actuallygraziaf : RT @Maria_Falsetta: @AlexS8338 @liliaragnar @a_meluzzi @ZombieBuster5 @VivoLibera @nerosolari @rusembitaly Hanno tolto il lavoro, la libert… - attilioc39 : RT @Maria_Falsetta: @AlexS8338 @liliaragnar @a_meluzzi @ZombieBuster5 @VivoLibera @nerosolari @rusembitaly Hanno tolto il lavoro, la libert… - nikki_bartolini : @mara_carfagna @Azione_it @CarloCalenda @msgelmini C'era anche una terza via, ritirarsi a vita privata. - holbrk : @stwrlvst tu vedi benedict e pensa a me perché quell'uomo è tutta la mia vita sono io a me colin sta un po' sulle… -