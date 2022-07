La smentita di Gabrielli: «Per quel che ne sanno i servizi segreti italiani, non ci sono state interlocuzioni per far cadere il governo Draghi» – Il video (Di sabato 30 luglio 2022) «Per quello di cui sono a conoscenza dei servizi segreti italiani, posso dire che non ci sono state interlocuzioni per favorire la caduta del governo Draghi». sono le parole di Franco Gabrielli, l’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, in merito ai presunti contatti tra Antonio Capuano, consigliere del segretario della Lega Matteo Salvini, e il funzionario dell’ambasciata russa a Roma, Oleg Kostyukov. Dopo la pubblicazione su La Stampa di informazioni attribuite a «fonti di intelligence» relative a una presunta pressione da parte della Russia sui ministri della Lega per far cadere il governo Draghi, ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) «Perlo di cuia conoscenza dei, posso dire che non ciper favorire la caduta del».le parole di Franco, l’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, in merito ai presunti contatti tra Antonio Capuano, consigliere del segretario della Lega Matteo Salvini, e il funzionario dell’ambasciata russa a Roma, Oleg Kostyukov. Dopo la pubblicazione su La Stampa di informazioni attribuite a «fonti di intelligence» relative a una presunta pressione da parte della Russia sui ministri della Lega per faril, ...

