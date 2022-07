La sinistra non vuole che si ricordi come trattava Carfagna e Gelmini. E accusa Marsilio di sessismo (Di sabato 30 luglio 2022) Bufera sul governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, reo di aver sottolineato l’ipocrisia della sinistra nei confronti di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. Intervenendo a Sky tg24, infatti, Marsilio ha detto una cosa fin banale, per chi non abbia del tutto perso la memoria politica di questo Paese: «Auguri a Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, due persone che fino a ieri erano considerate delle poco di buono, frequentatrici dei salotti e dei festini di Arcore, e oggi sono delle nobildonne e due grandi statiste». Apriti cielo, Marsilio è diventato immediatamente un sessista, un becero, uno che deve chiedere scusa, che si deve dimettere, che deve essere rimesso a posto da Giorgia Meloni, la quale – va da sé – se tace è complice. Quando a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) Bufera sul governatore dell’Abruzzo Marco, reo di aver sottolineato l’ipocrisia dellanei confronti di Marae Mariastella. Intervenendo a Sky tg24, infatti,ha detto una cosa fin banale, per chi non abbia del tutto perso la memoria politica di questo Paese: «Auguri a Marae Mariastella, due persone che fino a ieri erano considerate delle poco di buono, frequentatrici dei salotti e dei festini di Arcore, e oggi sono delle nobildonne e due grandi statiste». Apriti cielo,è diventato immediatamente un sessista, un becero, uno che deve chiedere scusa, che si deve dimettere, che deve essere rimesso a posto da Giorgia Meloni, la quale – va da sé – se tace è complice. Quando a ...

matteosalvinimi : Mentre a sinistra gettano fango, la Lega non molla su temi concreti: nel prossimo Decreto, a dimostrazione che elez… - matteosalvinimi : Che strano… Secondo voi è un caso? Amici, a sinistra fanno di tutto per fermarci, ma non ce la faranno mai. Il 25 s… - Rinaldi_euro : Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo - popoloviola : La base di Sinistra Italiana in rivolta - Mary35999509 : RT @Rinaldi_euro: Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo -