La siccità sta colpendo duramente anche il settore della ristorazione

(Di sabato 30 luglio 2022) «Acqua» è, senza ombra di dubbio, una delle parole più scritte, cercate e lette degli ultimi mesi. E questo perché in Italia non ce n’è quasi più. L’acqua è un elemento chiave per qualunque attività, umana e non, dall’industria, all’uso domestico fino all’alta cucina: è il bene per cui dobbiamo metterci in testa di lottare da qui in avanti. In Italia siamo viziati: di acqua potabile ne abbiamo in abbondanza (ma ne sprechiamo in enormi quantità a causa dell’inefficienzanostra rete idrica), tant’è la usiamoper attività in cui non sarebbe essenziale. Nonostante il 99% degli italiani abbia accesso all’acqua potabile (dati diffusi dall’Istituto superioresanità), siamo il terzo Paese al mondo per consumo di acqua minerale dietro al Messico e alla Thailandia. In poche parole l’acqua, che è un bene che potremmo avere ...