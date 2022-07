La segreteria del Pd ha scelto Dario Parrini - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 30 luglio 2022) Il senatore Dario Parrini fra i segretari nazionale e regionale del Pd, Enrico Letta e. Simona Bonafé Oggi è un giorno cruciale per il Partito Democratico dell'Empolese Valdelsa in vista delle ... Leggi su lanazione (Di sabato 30 luglio 2022) Il senatorefra i segretari nazionale e regionale del Pd, Enrico Letta e. Simona Bonafé Oggi è un giorno cruciale per il Partito Democratico dell'Empolese Valdelsa in vista delle ...

Ettore_Rosato : La velocità con cui stamattina la segreteria del pd ha preso le distanze dall’intervista di @mariannamadia testimon… - Claudio29032 : RT @ChiranAngelgela: Sono in collegamento web con l'assemblea degli iscritti di @SI_sinistra di Roma e Lazio. Finora tutti gli interventi s… - Rickyrickyric89 : RT @ChiaraScalzi85: Dagli insulti sessisti alla segreteria di Azione, in questo tweet del 2019 c'è tutta l'ipocrisia di Carlo Calenda. http… - donyp00288476 : RT @ChiaraScalzi85: Dagli insulti sessisti alla segreteria di Azione, in questo tweet del 2019 c'è tutta l'ipocrisia di Carlo Calenda. http… - Dannyjournal74 : @BzBroono @ilpost Tranquillo amico che un posto da portaborse o in segreteria lo sfangano oramai hanno assaggiato il sapore del denaro -