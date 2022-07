La Regina Elisabetta ha già organizzato il suo funerale: ecco cosa dovrà fare Carlo (Di sabato 30 luglio 2022) ecco alcune indiscrezioni sull’addio alla Regina Elisabetta. La Sovrana più longeva della storia di Inghilterra ha disposto tutti gli accorgimenti per congedarsi dal mondo. La ricordiamo tutti ancora in splendida forma al Giubileo di Platino, per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno. Compatibilmente con la sua età, Elisabetta II è un Capo di Stato ancora molto presente sulla scena politica e istituzionale del Regno Unito. Tuttavia le inesorabili leggi della natura premettono di dover predisporre un piano generale per il suo funerale. Lo stesso prima di lei aveva fatto suo marito, il compilato Principe di Edimburgo, Filippo. L’evenienza riprende un antico schema pronto ad attuarsi in caso di morte del Sovrano. Si tratta dell’Operazione London Bridge. Di questo aspetto ne ha parlato ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 luglio 2022)alcune indiscrezioni sull’addio alla. La Sovrana più longeva della storia di Inghilterra ha disposto tutti gli accorgimenti per congedarsi dal mondo. La ricordiamo tutti ancora in splendida forma al Giubileo di Platino, per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno. Compatibilmente con la sua età,II è un Capo di Stato ancora molto presente sulla scena politica e istituzionale del Regno Unito. Tuttavia le inesorabili leggi della natura premettono di dover predisporre un piano generale per il suo. Lo stesso prima di lei aveva fatto suo marito, il compilato Principe di Edimburgo, Filippo. L’evenienza riprende un antico schema pronto ad attuarsi in caso di morte del Sovrano. Si tratta dell’Operazione London Bridge. Di questo aspetto ne ha parlato ...

