La nuova frontiera del Napoli: la produzione televisiva delle amichevoli (Di sabato 30 luglio 2022) Mettiamo per qualche minuto da parte la questione prezzo delle amichevoli del Napoli. E concentriamoci su un altro aspetto. Quest'anno il club di Aurelio De Laurentiis ha introdotto una novità significativa. È il Napoli a produrre le amichevoli estive. Le quattro di Castel di Sangro. Tutto è confezionato dal Napoli. Le riprese, la messa in onda, il segnale, la telecronaca, le interviste, i commenti. È un prodotto chiavi in mano. Del tutto innovativo. Così come è innovativa la decisione di trasmettere le partite a pagamento in diretta su Facebook. Ed è innovativo la "filosofia" alla base delle circa tre ore di diretta. Il Napoli gioca e il Napoli produce l'evento. Anche a Dimaro è stato così, in quel caso però c'è stata solo la ...

