La Máquina | Diego Luna e Gael García Bernal ancora insieme nella serie Disney+

La Máquina, Disney+ annuncia la serie che riunirà Diego Luna e Gael García Bernal: la vicenda seguirà un pugile ormai consumato a cui l'astuto manager assicura un'ultima possibilità di conquistare un titolo Searchlight Television e Disney+ hanno annunciato la serie La Máquina, che avrà come showrunner Marco Ramirez (Daredevil). La regia sarà affidata a Gabriel Ripstein (600 Miles, An Unknown Enemy), mentre i produttori saranno Gerardo Gatica, Leandro Halperin e Adam Fishbach. La Máquina avrà come protagonisti Gael García Bernal (Y tu mamá también – Anche tua madre, Coco) e Diego Luna (Y tu mamá también – Anche tua madre).

