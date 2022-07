La gioia di Russell: 'Pole incredibile' (Di sabato 30 luglio 2022) Pole incredibile per George Russell. Sul tracciato dell'Hungaroring il giovane inglese ha stampato la prima Pole position della sua carriera (alla presenza numero 73) con un giro che ha rasentato la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022)per George. Sul tracciato dell'Hungaroring il giovane inglese ha stampato la primaposition della sua carriera (alla presenza numero 73) con un giro che ha rasentato la ...

