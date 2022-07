La Fiorentina studia il colpo dall’Empoli: un calciatore come pedina di scambio (Di sabato 30 luglio 2022) La Fiorentina è una delle squadre più attive della sessione estiva di calciomercato; dopo aver già ufficializzato ben 4 acquisti, infatti, la Viola è pronta a completare la rosa con un ultimo colpo. come riporta il Corriere dello Sport, il club di Rocco Commisso avrebbe messo gli occhi sul gioiellino dell’Empoli, Nedim Bajrami. calciomercato Fiorentina Bajrami Il centrocampista albanese classe 1999 si è messo in mostra durante la passata stagione di Serie A siglando ben 6 gol e 7 assist in 35 presenze e affermandosi come uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato. Il possibile approdo del calciatore a Firenze sembrerebbe legato al futuro di un ex compagno di squadra di Bajrami: Szymon ?urkowski. ?urkowski rientrato alla Fiorentina dal ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Laè una delle squadre più attive della sessione estiva di calciomercato; dopo aver già ufficializzato ben 4 acquisti, infatti, la Viola è pronta a completare la rosa con un ultimoriporta il Corriere dello Sport, il club di Rocco Commisso avrebbe messo gli occhi sul gioiellino dell’Empoli, Nedim Bajrami. calciomercatoBajrami Il centrocampista albanese classe 1999 si è messo in mostra durante la passata stagione di Serie A siglando ben 6 gol e 7 assist in 35 presenze e affermandosiuno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato. Il possibile approdo dela Firenze sembrerebbe legato al futuro di un ex compagno di squadra di Bajrami: Szymon ?urkowski. ?urkowski rientrato alladal ...

