La famiglia De Laurentiis esulta per la proroga al 2028-2029. La multiproprietà sarà la rovina o la salvezza del calcio ? (Di sabato 30 luglio 2022) Il governo del calcio e la famiglia De Laurentiis hanno raggiunto un punto di compromesso. Dopo le prime battaglie legali, De Laurentiis e Gravina hanno preferito un accordo ad uno stillicidio legale dagli esiti quanto mai incerti e controversi. In sostanza, volendo sintetizzare al massimo, le multiproprietà che avrebbero dovuto esser risolte al 30 giugno 2024, sono state prorogate fino alla stagione 2028-2029 (leggi di più). In virtù di tale accordo i De Laurentiis si sono impegnati a sospendere il contenzioso legale risparmiano possibili richieste danni milionarie alla Federazione Italia Giuoco calcio. Resta in vigore il divieto di multiproprietà ove le formazione ( il caso Lotito con Lazio e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Il governo dele laDehanno raggiunto un punto di compromesso. Dopo le prime battaglie legali, Dee Gravina hanno preferito un accordo ad uno stillicidio legale dagli esiti quanto mai incerti e controversi. In sostanza, volendo sintetizzare al massimo, leche avrebbero dovuto esser risolte al 30 giugno 2024, sono statete fino alla stagione(leggi di più). In virtù di tale accordo i Desi sono impegnati a sospendere il contenzioso legale risparmiano possibili richieste danni milionarie alla Federazione Italia Giuoco. Resta in vigore il divieto diove le formazione ( il caso Lotito con Lazio e ...

