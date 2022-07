La danza d’oro della Formica atomica Sofia Raffaeli

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 luglio 2022), la “” di 18 anni, ti fa capire che il suo sport, la ginnastica ritmica, non è per tutti. Ci vuole mente fredda, sangue freddo, tutto il freddo che puoi trovare per eseguire quelle esibizioni tanto eteree ed eleganti a cui ha abituato i suoi fan. Tra un lancio di clavette o di un cerchio non ti accorgi quale enorme sforzo fisico e mentale c’è dietro.lo sa. Lei passa le sue giornate ad allenarsi per raggiungere la perfezione, per ottenere quei risultati che la stanno consacrando a campionessa. E che campionessa! È stata la prima italiana a vincere ben due ori individuali agli Europei di Tel Aviv, nel cerchio e nelle clavette. Ha ricevuto il punteggio individuale più alto mai assegnato in una competizione internazionale: 36.150 nel cerchio. A settembre l’aspetta il ...