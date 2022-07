La crisi di governo fa #20e30: la generazione dei venti-trentenni vuole farsi sentire (Di sabato 30 luglio 2022) #20e30. Che non vuol dire ‘ci vediamo alle otto e mezza di sera’, ma piuttosto “noi ci siamo e vogliamo dire la nostra”. Un grido social di rabbia che abbraccia la generazione dei venti-trentenni alle prese con una politica che spesso si mostra lontana dalle loro istanze, dal loro modo di ragionare, e che ‘stupisce’, soprattutto in negativo. Com’è nato l’hashtag #20e30 e cosa significa Non a caso l’hashtag nasce all’indomani della crisi di governo per iniziativa della pagina Instagram Aqtr (Aggiornamenti quotidiani dalla terza repubblica) che conta 131mila followers e ha come obiettivo dichiarato quello di avvicinare i giovani alla politica attraverso il linguaggio social e l’uso di meme ad alto tasso di satira. L’appello Aqtr Aqtr ha rilanciato l’appello, chiedendo ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022). Che non vuol dire ‘ci vediamo alle otto e mezza di sera’, ma piuttosto “noi ci siamo e vogliamo dire la nostra”. Un grido social di rabbia che abbraccia ladeialle prese con una politica che spesso si mostra lontana dalle loro istanze, dal loro modo di ragionare, e che ‘stupisce’, soprattutto in negativo. Com’è nato l’hashtage cosa significa Non a caso l’hashtag nasce all’indomani delladiper iniziativa della pagina Instagram Aqtr (Aggiornamenti quotidiani dalla terza repubblica) che conta 131mila followers e ha come obiettivo dichiarato quello di avvicinare i giovani alla politica attraverso il linguaggio social e l’uso di meme ad alto tasso di satira. L’appello Aqtr Aqtr ha rilanciato l’appello, chiedendo ...

