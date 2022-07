La campagna elettorale va allargata

Leggi su formiche

(Di sabato 30 luglio 2022) 30A più voci e da più pulpiti in questi giorni abbiamo ascoltato un refrain, tra il profetico e l’ovvietà più scontata, di come questa sarà unacorta, per alcuni addirittura cortissima, praticamente già finita prima ancora di cominciare. Una sensazione in parte comprensibile perché, nonostante le profonde trasformazioni con le quali anche le nostre più radicate abitudini hanno dovuto fare i conti, l’Italia rimane ancora quel Paese in cui ad agosto, come ricordava Sergio Marchionne, “la gente va ferie e in ufficio non trovi nessuno, neanche una persona”. In Italia, a differenza di altre nazioni, agosto è un mese sacro, che viene saltato a piè pari, tanto che siamo soliti dire per ogni piccola esigenza che ci tocca affrontare: “ne parliamo a settembre!”. È quel mese che ciascuno di noi, non solo mentalmente, riserva alle sacrosante, ...