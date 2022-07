La bancarotta di Alex Jones | cosa succede negli Usa quando un complottista incontra la legge

Leggi su open.online

(Di sabato 30 luglio 2022) La società madre di uno dei più grandi siti di complottismo americano ha chiesto l’istanza di protezione fallimentare per non dover affrontare i suoi debiti. Si tratta di Free Speech Systems LLC, a capo del noto sito di, Infowars, che riferisce di trovarsi in difficoltà. Per questo ha deciso di appellarsi alle norme sullafallimentareStati Uniti così da limitare la quantità di denaro che deve restituire a seguito dei diversi processi che vanno avanti da anni e dal valore di milioni di dollari. In particolare a seguito delle fake news diffuse sul massacro alla scuola elementare di Sandy Hook del14 dicembre 2012. La norma permette a un imprenditore che non riesce a onorare i suoi debiti di chiedere protezione a una corte federale avviando una procedura fallimentare controllata. La denuncia ...