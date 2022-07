Kim rivela | “Ho tatuato Carpe Diem per questo motivo!”

(Di sabato 30 luglio 2022) Si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del nuovo centrale difensivo del Napoli, Kim Min-Jae. Quest’ultimo ha parlato davanti ai giornalisti nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro il giorno dopo la presentazione ufficiale del nuovo terzino sinistro, Mathias Olivera. Il difensore ha risposto a varie domande puramente tecniche, come ad esempio su chi si ispirasse, sulla pressione dell’essere il post Koulibaly e sul confronto in allenamento con Victor Osimhen. Curiosa invece la domanda arrivata sul motivo del tatuaggio “” che ha sul petto. Ecco di seguito le sue parole: “Il mio tatuaggioperché penso sempre positivo dinanzi a tutte le situazioni che si verificano nella mia vita”. Si legge sicuramente entusiasmo nelle parole del giovane sudcoreano, che ha dichiarato che ...

Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione. La Juve si defila per Ruiz, Contini va alla Samp e le parole di Kim.
PRESENTAZIONE KIM – "Sono contento di essere qui, dell'interesse che ha mostrato subito il Napoli". Così Kim Min-Jae ha aperto la conferenza stampa di presentazione, in cui si è presentato ai tifosi a ...