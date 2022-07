Kim | “Napoli prima scelta Koulibaly non si sostituisce | qui per dare il massimo Ammiro Ramos e Cannavaro”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 luglio 2022) Kim Min-jae si presenta in conferenza stampa, il nuovo difensore delparla a Castel di Sangro. Il giocatore sudcoreano arriva dal Fenerbahce ed è pronto al grande salto in Europa: “So che ci sono grandi aspettative nei miei confronti, questo ovviamente mi mette anche un po’ di tensione, ma io sono pronto a giocare ed affrontare anche le partite di Champions League, non vedo l’ora di giocare questa competizione. Il video in cui ballo? Sto facendo tutto il meglio per ambientarmi in questa nuova squadra di cui sono già tifoso“. Sulla sua posizione in campo, Kim ha detto: “Mi trovo molto bene a giocare sul centro destra, ma se devo farlo posso giocare anche a sinistra, l’ho già fatto. Inoltre credo di avere ottime doti in copertura. Lancio lungo? Posso farlo, non c’è problema, dipende dall’allenatore se me lo chiede“. Kim in conferenza stampa è di poche parole, ma ...