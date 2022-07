Kepa sempre più vicino al Napoli: si limano i dettagli col Chelsea (Di sabato 30 luglio 2022) per il prestito del portiere spagnolo Il Napoli lavora con il Chelsea per chiudere il prestito del portiere Kepa Arrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine. Napoli e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Manca, però, ancora l’intesa tra Chelsea e Napoli relativi ai bonus. Il club inglese vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro. Gli agenti del classe 1994 sono al lavoro per abbassare questa richiesta, ma l’ottimismo è crescente. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) per il prestito del portiere spagnolo Illavora con ilper chiudere il prestito del portiereArrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine.hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Manca, però, ancora l’intesa trarelativi ai bonus. Il club inglese vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro. Gli agenti del classe 1994 sono al lavoro per abbassare questa richiesta, ma l’ottimismo è crescente. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

