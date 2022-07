Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati: “Un divorzio burrascoso” (Di sabato 30 luglio 2022) Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono lasciati dopo quasi 20 anni di matrimonio. Cosa li ha portati a prendere questa drastica decisione? Ai tempi si pensò a un tradimento da parte del conduttore ma l’indiscrezione non venne mai confermata né smentita da parte dei due diretti interessanti. Sembra che i motivi della rottura siano dovuti, piuttosto, a pesanti divergenze caratteriali nella coppia. Divergenze cresciute nel corso del tempo: per esempio, la cantante lirica avrebbe sempre voluto dei figli ma non ne arrivarono (oppure Baudo non era dello stesso avviso). Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati Pur essendo stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022)sidopo quasi 20 anni di matrimonio. Cosa li ha portati a prendere questa drastica decisione? Ai tempi si pensò a un tradimento da parte del conduttore ma l’indiscrezione non venne mai confermata né smentita da parte dei due diretti interessanti. Sembra che i motivi della rottura siano dovuti, piuttosto, a pesanti divergenze caratteriali nella coppia. Divergenze cresciute nel corso del tempo: per esempio, la cantante lirica avrebbe sempre voluto dei figli ma non ne arrivarono (oppurenon era dello stesso avviso).siPur essendo stato ...

stupidolover : LO SPACE DI KATIA RICCIARELLI - vivererecanati : Porto Recanati: Katia Ricciarelli, Pino Quartullo e Nadia Rinaldi, tris d'assi per una 'Riunione di famiglia'… - plateaviva : PORTO RECANATI FESTIVAL 2022, KATIA RICCIARELLI, PINO QUARTULLO, CLAUDIO E NADIA RINALDI IL 2 AGOSTO NELLA COMMEDIA… - DavideIannuzzi5 : TEATRO: Il 7 agosto a Nettuno #riunionedifamiglia #katiaricciarelli #nsdiarinaldi #claudioinsegno #pinoquartullo K… - afiresign_ : katia ricciarelli ospite in tutte le puntate del gfvipparty non si discute -