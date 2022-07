Juventus | TuttoSport | “Si ripensa al ritorno di Pjanic”

Leggi su seriea24

(Di sabato 30 luglio 2022)- Continua il lavoro in ritiro per i Bianconeri che, sfideranno domenica notte alle ore 02:30, il Real Madrid. Lavori forzati per gli uomini di Allegri per ritornare ad avere un discreto minutaggio nelle gambe. Mentre laè in ritiro in America, Cherubini continua il suo lavoro per quanto riguarda il calciomercato. Dopo l’acquisto di Bremer ora, la priorità per i Bianconeri rimane a centrocampo e in attacco. Si sondano vari nomi per l’attacco, tra cui un difficiledi Morata, visto il prezzo del cartellino molto alto. Per il centrocampo, il nome più caldo è quello di Leandro Paredes, cedibile secondo il Psg ma ad una cifra abbastanza alta. I Parigini chiedono 30 milioni di euro per l’ex Roma e, non accettano contropartite tecniche, l’idea dei Bianconeri era quella di inserire Moise Kean. ...